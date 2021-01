Todesfall überschattet Schlusstag der Rallye Dakar

Die 43. Rallye Dakar ist am Schlusstag von einem Todesfall überschattet worden. Der 52-jährige französische Amateur-Motorradfahrer Pierre Cherpin erlag am Freitag beim Transfer in die Heimat seinen schweren Kopfverletzungen, die er sich fünf Tage zuvor bei einem Sturz auf der siebenten Etappe zugezogen hatte. „Während des Transfers mit einer Sanitäts-Flugzeug von Jeddah nach Frankreich ist Pierre Cherpin an den Folgen der Verletzungen des Sturzes verstorben“, hieß es in eine Statement der Veranstalter.

Es ist der 70. Todesfall bei der seit 1979 (mit einer einjährigen Unterbrechung) ausgetragenen Rallye. Nicht alle Opfer waren Teilnehmer. 2016 erfasste etwa ein Auto in Bolivien einen Zuschauer, der dabei starb.