Kein Formel-1-Sprintrennen mehr in Spielberg

Der Große Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring in Spielberg wird im nächsten Jahr ohne Sprintrennen stattfinden. Das geht aus dem Sprint-Kalender hervor, den die Formel 1 am Donnerstag veröffentlichte. Die Motorsport-Königsklasse feiert in der kommenden Saison ihr 75-jähriges Bestehen, gleichzeitig wird es das fünfte Jahr seit Einführung des Sprints sein. Wie heuer dabei sind 2025 Sao Paulo, Shanghai, Miami, Austin und Katar. Den Platz von Spielberg übernimmt Spa.