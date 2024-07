Österreichs Motorsport trauert: Ein ehemaliger Weltmeister ist tot

Christian Parzer, gemeinsam mit Klaus Klaffenböck 2001 Weltmeister in der Seitenwagen-Klasse, ist am Montag nach langer und schwerer Krankheit verstorben. Das teilte Klaffenböck auf Facebook mit, darüber berichtet hat auch das Portal "Speedweek.com". Der Oberösterreicher Parzer wäre in wenigen Wochen 62 Jahre alt geworden.