Spät aber doch: Auch Alfa Romeo enthüllte sein neues Auto

Als letztes der zehn Formel-1-Teams hat Alfa Romeo am Mittwochvormittag unmittelbar vor den ersten Testfahrten in Montmelo bei Barcelona sein Auto für die Saison 2020 vorgestellt. Wie sein Vorgänger ist der "C39" in den Farben Weiß und Rot gehalten. Das "C" im Namen steht wiederum für Christiane, die Gattin des einstigen Besitzers Peter Sauber.

Mit dem neuen Boliden wolle man an die Fortschritte der vergangenen beiden Jahre anknüpfen und sich in der am 15. März in Melbourne beginnenden WM-Saison an der Spitze des Mittelfelds positionieren, teilte der in Hinwil in der Schweiz ansässige Rennstall mit. Das Auto sei eine natürliche Weiterentwicklung seines Vorgängermodells, das allerdings wenig Gemeinsamkeiten aufweise, erklärte der Technische Direktor Jan Monchaux.