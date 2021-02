So sieht der Alpha Tauri für die neue Formel-1-Saison aus

Am Montagabend startete McLaren mit der Präsentation seines Autos für die kommende Saison in der Formel 1. Am Freitag in der Früh war Alpha Tauri das zweite Team, das den neuen Boliden vorstellte. Präsentiert wurde der AT02 im neuen Showroom der Modemarke Alpha Tauri in Salzburg.

Die Piloten Pierre Gasly und Neuling Yuki Tsunoda enthüllten die Lackierung - eine Überraschung blieb aus. Wie im Vorjahr präsentiert sich Alpha Tauri im blau-weißen Farbschema. Der 25-jährige Franzose Gasly ist nach seinem missglückten Auftritt bei Red Bull nun im B-Team bereits der Routinier. Sein neuer Teamkollege heißt Yuki Tsunoda, ist 20 Jahre jung und kommt aus Japan. Tsunoda wurde im Vorjahr Dritter der Formel-2-Meisterschaft und wird von Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko gelobt: "Er hat einen unglaublichen Grundspeed und er lernt schnell."