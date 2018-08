ServusTV zeigt MotoGP ab 2019 in Österreich und Deutschland

Mittlerweile sind fast alle Bikes mit Onboard-Kameras ausgestattet. Die ersten Versuche damit stammen noch aus der Ära vor der Dorna-Übernahme: 1985 rückte Randy Mamola in Assen mit einer Frontkamera aus in der Hoffnung, der Amerikaner werde wie schon bei den Rennen zuvor hinter Eddie Lawson und Freddie Spencer herfahren und den Führenden filmen. Der Plan ging nach hinten los - im strömenden Regen führte Mamola von Kurve eins an und filmte die verregnete niederländische Landschaft.

Auch abseits der TV-Bildschirme ist der Große Preis von Österreich ein voller Erfolg: Mit 206.746 Zuschauern und damit über 2.000 mehr als im Vorjahr war die Motorrad-WM in Spielberg 2018 wie erwartet die größte Sportveranstaltung des Jahres in Österreich. Mit dem Rennstart der MotoGP um 14.00 Uhr begann am Sonntag auch der Kartenverkauf für den nächsten Motorrad-Grand-Prix von Österreich, der 2019 voraussichtlich von 9. bis 11. August in Szene geht.