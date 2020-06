Schwere Zeiten für die DTM-Sieger 2014

Am Sonntag geht es wieder los: Das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) startet in Hockenheim in die neue Saison. Der Kampf um den Titel dürfte heuer spannend werden. Das betonen zumindest die Fahrer, die sich vor dem ersten der zehn Läufe auf keinen Favoriten festlegen wollen.

"Die Fahrer-Qualität ist sehr hoch", sagt etwa der deutsche BMW-Pilot Timo Glock, der im Vorjahr das Finale auf dem Hockenheimring gewonnen hatte. Für den Ex-Formel-1-Piloten zählen die ehemaligen Meister Bruno Spengler ( BMW/Kan), Timo Scheider ( Audi), Martin Tomczyk ( BMW/beide D) oder auch Gary Paffett ( Mercedes/Gb) zu den ersten Anwärtern auf den Titel, den im Vorjahr der Deutsche Mike Rockenfeller ( Audi) holte.

Gewinner eines DTM-Rennens haben es heuer im wahrsten Sinne schwer, denn Sieger und deren Markenkollegen werden künftig mit Zusatzgewicht belastet. Der Gewinner und alle seine Markenkollegen müssen im folgenden Lauf Gewicht ins Auto packen (bis zu fünf Kilo). Der schlechteste Hersteller darf Gewichte ausladen. Auf diese Weise können Unterschiede von bis zu 20 Kilo entstehen. So soll sichergestellt werden, dass sich keine Marke frühzeitig absetzen kann.