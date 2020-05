Der Deutsche Michael Schumacher hält in der Formel 1 u.a. den Rekord für die meisten ...

WM-Titel (7)

Grand-Prix-Siege (91)

Polepositions (68)

Podestplätze (154)

Führungskilometer (24.130)

Führungsrunden (5108)

Saisonsiege (13)

Rennsiege in Folge (7)

Tage als amtierender Weltmeister (1814)

Siege bei einem GP (8 in Magny-Cours)