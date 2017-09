Der italienische MotoGP-Superstar Valentino Rossi hat sich im Training einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Das bestätigte das Yamaha-Werksteam in der Nacht zu Freitag. Der neunmalige Weltmeister war am Donnerstag beim Motocross nahe seiner Geburtsstadt Urbino verunglückt und ins örtliche Krankenhaus gebracht worden, dort wurde die Diagnose gestellt. Rossi wurde noch in der Nacht operiert.

Der 38-Jährige fällt länger aus und hat damit in diesem Jahr keine Chance mehr auf seinen zehnten Titel. Italienische Medien, unter anderen auch die gut informierte Corriere dello sport, befürchten sogar ein vorzeitiges Karriereende für den Nationalhelden. Yamaha kündigte für Freitag eine neue Mitteilung an.

Bereits Ende Mai hatte sich Rossi bei einem Sturz beim Motocross-Training Verletzungen im Brustbereich sowie an Leber und Niere zugezogen. Der "Doctor" verbrachte damals einen Tag im Krankenhaus.