Die Formel 1 sieht rosa: BWT aus Österreich als neuer Alpine-Sponsor

BWT ist schon seit mehreren Jahren in der Formel 1 vertreten. Bis 2020 fuhren die Autos von Racing Point komplett in Rosa. Auch nach der Umbenennung in Aston Martin im Jahr 2021 blieb BWT ein kleinerer Partner. Farblich war davon jedoch nichts zu erkennen. Das soll auch ein Grund für die Trennung gewesen sein. Der Vertrag mit Alpine sieht vor, dass das berühmte rosa BWT-Branding auf dem A522 zu sehen sein wird, das am 21. Februar enthüllt. Da Otmar Szafnauer bei Force India, Racing Point und Aston Martin bereits eng mit BWT zusammengearbeitet hat, wird erwartet, dass man ihn in Kürze als neuen Alpine-Teamchef bestätigt.