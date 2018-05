Richard Lietz: Eine „gescheiterte“ Weltkarriere

Mehr als 200 Wochenenden pro Jahr verbringt Lietz auf den Rennstrecken dieser Welt. Für den beschaulichen Hof in Ybbsitz, den er sich vor einiger Zeit gekauft und umgebaut hat (samt geräumiger Garage, versteht sich), bleibt nicht allzu viel Zeit.

Noch bis zum Jahr 2020 ist sein aktueller Vertrag datiert. „Irgendwann werde ich Platz machen. Ein junger Pilot wird sich dann freuen, wie ich damals im Jahr 2006.“ Dabei sagt Richard Lietz nicht ohne Koketterie über seine Laufbahn: „Eigentlich bin ich gescheitert.“

Rallye-Fan

Als Bub wollte er nichts anderes als Rallyefahren. Als er dafür noch zu jung war, versuchte er sich eben im Formelsport, bis er irgendwann bei einem Sichtungstraining in einem Porsche-Rennwagen saß und viele ausbremste. Noch immer sei für ihn die Raserei über Stock und Stein „das Größte“, wenngleich die Aufgabe, eine Marke wie Porsche repräsentieren zu dürfen etwas ganz Spezielles sei. „Bei Porsche stehen die Autos im Mittelpunkt, nicht die Piloten. Das gefällt mir. Ich bringe lieber die Marke zum strahlen, anstatt selbst im Rampenlicht zu stehen.“ Das bescheidene, leise Auftreten von Richard Lietz ist selten in der schrillen, lauten Welt des Motorsports. Dazu passt sein neuer Dienstwagen, den er vor einigen Tagen abgeholt hat: ein Porsche Panamera Hybrid. Lietz: „Der startet so leise, dass ich niemanden störe, wenn ich frühmorgens von meinem Haus Richtung Flughafen fahre.“