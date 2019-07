"Retire the car!": Hamilton forderte zum Aufgeben auf

Beim Chaosrennen gab es am Ende für Lewis Hamilton doch noch zwei Punkte. Daran hatte der WM-Führende und fünffache Weltmeister selbst nicht mehr geglaubt. Denn elf Runden vor Schluss forderte der 34-Jährige sein Mercedes-Team bereits auf, das Auto abzustellen, wie nun nach der Veröffentlichung des Boxenfunks bekannt wurde.

"Es gibt immer Möglichkeiten"

Nach einem Ausrutscher und einem Dreher forderte ihn sein Renningenieur Peter Bonnington auf, an die Box zu kommen, um sich neue Soft-Reifen zu holen. "Retire the car!", antwortete Hamilton, also: "Lasst uns das Auto abstellen." Doch Bonnington behielt die Nerven und überstimmte ihn: "Negativ Lewis. Negativ. Es gibt immer Möglichkeiten."