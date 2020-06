Reifen-Streit und Rekordjagd in Montreal

Nicht, weil sein Triumph in der Wahlheimat vor zwei Wochen ein Zufall gewesen wäre, sondern weil die Bedingungen in Montreal völlig andere sind: Der 4,361 Kilometer lange Kurs am St.-Lorenz-Strom sei viel härter für die Reifen. „Und damit haben wir immer noch große Probleme“, räumte Rosberg ein.

Mercedes-Sportchef Toto Wolff hat für das Rennen in Kanada klare Ziele: „Ich glaube, wir können – ohne hier mit Hochmut ans Werk zu gehen – sagen: Ein Podestplatz muss unser Ziel sein“, sagte der Wiener, der die Silberpfeile aber nicht als Top-Favoriten sieht. Das sind für Wolff „die üblichen Verdächtigen“ wie Red Bull, Ferrari und natürlich Kimi Räikkönen, der in den letzten 23 Rennen immer in die Punkteränge raste. Damit trennt den finnischen Lotus-Fahrer nur noch ein Top-10-Platz vom Allzeit-Rekord von Michael Schumacher.