Formel 1 kommt zurück nach Österreich

Dietrich Mateschitz hat mit seinem Red-Bull-Imperium den alten Österreichring aus dem Dornröschenschlaf gerissen. Der Grand Prix von Ungarn am Sonntag wird zumindest bis 2020 zum letzten Mal das „Heimrennen“ der österreichischen Fans sein. Am 6. Juli 2014 wird die Formel 1 erstmals seit 2003 wieder in Österreich zu Gast sein, „alle für den Red-Bull-Ring erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorausgesetzt“, wie Red Bull in einer Aussendung schreibt. Verantwortlich dafür ist Mateschitz, der sich damit einen Lebenstraum erfüllt: „Für mich als Steirer, der die Motorsportjahre am Ring als Jugendlicher miterlebt hat, ist es schon etwas ganz Besonderes, dass wir nicht nur den Ring wiederbeleben, sondern nun auch die Königsdisziplin zurückholen konnten.“

Seit dem letzten Grand Prix 2003 hat Red Bull Millionen in die Infrastruktur rund um die Rennstrecke investiert. Ursprünglich hatte Mateschitz geplant, die Anlage zum gigantischen Rennstrecken-Projekt inklusive Luxushotels sowie Flugakademie umzubauen. Das Vorhaben scheiterte am politischen Widerstand und an einer nicht bestandenen Umweltverträglichkeitsprüfung. Doch der heute 69-Jährige gab nicht auf und ließ die bereits abgetragene Anlage in einer schlankeren Variante wieder aufbauen. Trotz aller Widerstände wurde der neue Red-Bull-Ring im Mai 2011 eröffnet und für die Formel 1 homologisiert. Seitdem war regelmäßig die DTM zu Gast.