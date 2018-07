Red Bull stellt die Weichen für eine neue Ära

Es ist ausgerechnet der Red-Bull-Ring, auf dem die Red Bulls nie richtig funktionieren. Zu viele Vollgas-Passagen hat der Kurs in der Steiermark, dafür zu wenige mittelschnelle Kurven. Und trotzdem dreht sich vor dem heutigen Rennen (15.10 Uhr/live ORFeins, RTL) fast alles um das österreichisch-englische Team, das die Weichen für die Zukunft gestellt hat. Mit der Entscheidung, ab 2019 mit Honda-Motoren zu fahren, machte man einen mutigen Schritt. Mit welchen Fahrern ab nächstem Jahr um die WM gekämpft wird, ist hingegen noch nicht fixiert.

Warum wechselt Red Bull von Renault zu Honda?

Mit den Franzosen feierte Red Bull großartige Erfolge und gewann von 2010 bis 2013 vier Mal in Folge die WM. Doch ab 2014 hat man in der Hybrid-Ära den Anschluss verloren. Zwar konnte Renault den Rückstand zuletzt deutlich verkürzen, doch Teamchef Christian Horner wollte neue Wege gehen. „Wir hätten so weitermachen können wie bisher. Aber wir haben uns entschieden, etwas zu ändern“, sagte er am Freitag. „Die Ressourcen, die Honda hat, sind eindrucksvoll. Red Bull startet in eine neue Ära. Die Zeit für diesen Schritt war da.“

Doch weshalb ausgerechnet Honda?

Im Heck des McLaren war der Honda-Antrieb bis Ende 2017 ein Desaster. Doch heuer treibt er (mit Erfolg) bereits das Red-Bull-Schwesternteam Toro Rosso an. Und das Wichtigste: Mit Honda hat Red Bull erstmals einen Motorhersteller, der sich ausschließlich auf das Team konzentrieren kann. Honda-Technikchef Toyoharu Tanabe sagt: „Wir werden eng zusammenarbeiten. Und wir erwarten natürlich Siege.“