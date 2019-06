Der erste Rennsieg am Formel-1-Wochenende 2019 in Österreich ist an einen Red-Bull-Nachwuchspiloten gegangen. Der Este Jüri Vips (Hitech) setzte sich am Samstag im ersten Formel-3-Rennen in Spielberg vor dem Briten Max Fewtrell (ART) und dem Neuseeländer Marcus Armstrong (Prema) durch. Der 18-jährige Vips ist seit 2018 Teil des Red Bull Junior Teams.