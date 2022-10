Perez siegt in Singapur, Verstappen verpasst WM-Vorentscheidung

Heftiger Regen

Das Rennen begann mit einer einst├╝ndigen Verschiebung wegen der heftigen Regenf├Ąlle, auch f├╝r Verstappen startete der 17. Saisonbewerb unerfreulich. Nach der Benzin-Panne vom Samstag-Qualifying nur als Achter gereiht, kam der Niederl├Ąnder ganz schlecht weg. Vorne zog Perez vorbei an Polesitter Leclerc in F├╝hrung, dahinter gruppierten sich Sainz und Lewis Hamilton. Verstappen fiel in der Startphase von Position acht auf zw├Âlf zur├╝ck und arbeitete sich nach zwei Safety-Car-Phasen nach der neunten und 22. Runde - nach dem Ausfall von Fernando Alonso in seinem 350. Grand Prix nur virtuell - auf Rang sechs vor.