Verstappen führt Red-Bull-Doppelsieg an, Alt-Star Alonso Dritter

Titelverteidiger Max Verstappen hat den Formel-1-Auftakt in Bahrain in souveräner Manier gewonnen. Beim Flutlicht-Spektakel in der Wüste feierte der niederländische Red-Bull-Pilot am Sonntag auf dem Kurs in Sakhir vor seinem Teamkollegen Sergio Perez aus Mexiko einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Verstappen triumphierte beim Großen Preis von Bahrain zum ersten Mal, es war sein 36. Grand-Prix-Sieg. Dritter wurde überraschend Routinier Fernando Alonso im Aston Martin.