Red Bull bis Vettel: Lehren nach dem Formel-1-Spektakel von Baku

Lewis Hamilton ist doch nur ein Mensch

Valtteri Bottas fuhr dem Feld hinterher und auch Lewis Hamilton hatte gegen die Red-Bull-Fahrer keine Chance. Bis es zum Re-Start kam. Da vergriff sich der Weltmeister an seinem Lenkrad, verstellte irrtümlich die Bremsbalance und rutschte raus. „Der Vorsprung in der WM verschwand in einer Wolke von Bremsstaub, als sich die Magie von Hamilton ausnahmsweise gegen ihn wandte“, schrieb der Guardian. Teamchef Toto Wolff urteilte: „Das ist nicht akzeptabel. Wir können nicht weiter so Punkte verlieren wie in Monaco und hier.“