Rallye: Ogier mit neuntem Sieg in Monte Carlo Rekordhalter

Der Franzose Sebastien Ogier hat wieder einmal die Rallye Monte Carlo gewonnen. Der achtmalige Weltmeister gewann das Traditionsrennen am Sonntag zum neunten Mal und ist damit neuer Rekordhalter. Der 39-Jährige setzte sich 18,8 Sekunden vor seinem Toyota-Teamkollegen Kalle Rovanperä, dem amtierenden Weltmeister, durch. Dritter wurde in der ersten WM-Rallye der Saison der Belgier Thierry Neuville im Hyundai vor dem Waliser Elfyn Evans in einem weiteren Toyota.

Ogier vor Loeb

Ogier und Rovanperä gewannen jeweils zwei der vier Wertungsprüfungen am Schlusssonntag. Der Finne sicherte sich zudem das Maximum von fünf Bonuspunkten für den Sieg in der abschließenden Power Stage. Rovanperä liegt damit in der WM nur drei Punkte hinter Ogier, der nicht alle Rennen bestreiten wird. Ogier hatte sich den bisherigen Monte-Rekord von je acht Siegen mit seinem Landsmann Sebastien Loeb teilen müssen. Nun übertraf er den Rekordweltmeister in dieser Hinsicht.