Rallye Dakar: Sand und Kritik - die wüste Wettfahrt

Was die Sache für alle Teilnehmer so schwierig macht: Orientierungshilfen wie Smartphones, GSM-Handys und Satellitentelefone sind untersagt. Ein Abenteuer, auf das sich auch der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso einlassen wird. An der Seite des erfahrenen Beifahrers Marc Coma im Toyota Hilux, bleibt der 38-Jährige vorsichtig: „Es wäre sehr gewagt, an einen Sieg zu denken.“ Er wolle jedenfalls nicht schon wegen eines dummen Fehlers am zweiten oder dritten Tag aufgeben müssen.