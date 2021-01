Rallye Dakar: Walkner beendete Etappe vor Halbzeit als Fünfter

Das Tempo gedrosselt

Nachdem er am Vortag wie auch andere Fahrer Probleme mit der Navigation hatte, legte Walkner den Fokus zunächst darauf und drosselte das Tempo. Den Zeitrückstand holte der 34-Jährige dann großteils wieder auf. Ab Kilometer 150 sei er gemeinsam mit dem im Finish zweitplatzierten Ross Branch gefahren, berichtete Walkner. Wobei der für Botswana fahrende Branch ein "unfassbares" Tempo vorlegte. "Ich habe mich gefühlt wie in der Quali-Runde bei einem Motocross-Rennen, wo man sich in jeder einzelnen Runde am Limit bewegt."

Auch technisch sei die auf 348 Wertungskilometer reduzierte Strecke anspruchsvoll gewesen. "Hier geht es weniger um Risiko oder Mut. In den Dünen muss man echt Motorrad fahren können", meinte Walkner. "Für mich war es die schnellste Etappe, die ich je gefahren bin." Nichtsdestotrotz sei die Freude auf den Ruhetag in Ha'il am Samstag jetzt groß, hielt der Kuchler fest. Die Rallye Dakar endet nach sechs weiteren Etappen am 15. Jänner in Jeddah.