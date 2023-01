Rallye-Comeback von 63-jährigem Rekordstaatsmeister Baumschlager

Rekordstaatsmeister Raimund Baumschlager gibt ab Donnerstag bei der dreitägigen Jänner-Rallye in einem Skoda Fabia RS Rally2 sein Comeback. Zuletzt war der 63-Jährige im November 2021 am Start einer Rallye gestanden, die Zeit dazwischen war von einer Herzoperation geprägt. "Das Gefühl am Start wird sicher ein besonderes sein", sagte Baumschlager vor seiner 40. Saison als Pilot. "Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich nach den gesundheitlichen Problemen wieder hier sein kann."