Rätsel um Mercedes und den neuen Lenkrad-Trick

Doch warum der Aufwand?

Erstens haben die komplett gerade gestellten Reifen einen positiven Einfluss auf den Luftwiderstand. In den Kurven hingegen hilft es, wenn die Reifen leicht nach innen angewinkelt sind. Außerdem kann der Fahrer so auf die Temperatur der Reifen Einfluss nehmen. Sollte der Reifen zu warm werden, wird er ihn eher in die gerade Position bringen. Ist er zu kalt, bleibt er auch auf den Geraden leicht angewinkelt und erwärmt sich durch den höheren Reibungswiderstand.

Mercedes will das System auch im Rennen einsetzen. Mercedes-Technikchef James Allison verriet am Donnerstag, dass die Konstruktion als DAS bezeichnet wird, vermutlich für "Dual-Axis Steering". Allison behauptet, dass das System von der FIA für regelkonform eingestuft wurde und damit auch legal ist.

Offen bleibt, ob das flexible Lenkrad beim Saisonauftakt in Melbourne zum Einsatz kommen und den erhofften Vorteil bringen wird.