Räikkönen vor Comeback in der Formel 1

Große Pläne

Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen steht offenbar vor einer Rückkehr in die Formel 1. Nach Medienberichten aus Italien und seinem Heimatland Finnland will der Rennstall Williams die Verpflichtung des 32-Jährigen bereits rund um das nächste Rennen am 13. November in Abu Dhabi bekannt geben. Derzeit pilotieren Rubens Barrichello ( Brasilien) und Pastor Maldonado ( Venezuela) den Williams.



Die Verpflichtung von Räikkönen hänge nur noch an der Frage, ob und wie Williams den Finnen zahlen kann. Das italienische Fachmagazin Autosprint spekulierte, dass ein neuer Sponsor aus Katar die Rückkehr von Räikkönen finanzieren soll. Erst am Mittwoch hatte das britische Traditionsteam eine Zusammenarbeit mit dem katarischen Transportunternehmen Mowasalat bekannt gegeben.

Kampf der Ex-Weltmeister

Sollte es zu einem Comeback des Iceman kommen, würden in der kommenden Saison gleich sechs Fahrer um den Titel kämpfen, die die WM schon einmal gewonnen haben: Neben Räikkönen sind das Sebastian Vettel, Michael Schumacher, der Spanier Fernando Alonso sowie die beiden englischen McLaren-Piloten Jenson Button und Lewis Hamilton.



Räikkönen selbst hatte sich zuletzt stets zurückhaltend zu einem möglichen Comeback in der Königsklasse des Motorsports geäußert. Der Weltmeister von 2007 stieg 2009 aus der Formel 1 aus und startet seitdem in der Rallye-WM. Zwischen 2001 und 2009 fuhr er insgesamt 156 Rennen für das Sauber-Team, McLaren Mercedes und Ferrari. 18 Rennen gewann er.