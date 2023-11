Pressestimmen nach dem F1-Spektakel: "Viva Max Vegas"

Charles Leclerc war mit seinem Ferrari nahe dran, am Ende setzte sich doch wieder einmal Max Verstappen mit dem Red Bull durch. Der Niederländer holte Samstagnacht (Ortszeit) den Sieg bei der Rückkehr der Formel 1 nach Las Vegas - es war sein insgesamt 53. Erfolg in der Königsklasse. Das Rennen in der Glücksspielmetropole war alles andere als fad, was sich am Tag auch in den internationalen Medien niederschlug:

DEUTSCHLAND:

„Bild“: „Stars und Sternchen, Glitzer und Glamour - und ein dramatisches Rennen. Die Formel 1 liefert am vergangenen Wochenende VOLL-SPASS IN LAS VOLL-GAS!“

„Süddeutsche Zeitung“: „Von all den Überraschungen an diesem Wochenende in Nevada war diese die größte: Dafür, dass Verstappen dieses Rennen in der amerikanischen Zockermetropole doch angeblich so sehr hasst, wollte er es offenbar schon ziemlich gerne gewinnen.“

GROSSBRITANNIEN:

„The Sun“: „Viva Max Vegas! Verstappen gewinnt den Großen Preis von Las Vegas vor den Augen von Promis wie David Beckham und Brad Pitt, während (Lewis) Hamilton nur Siebenter wird. Ein weiteres mieses Wochenende für Mercedes (...).“