WM-Duell: Hamilton holt Pole in Saudi-Arabien, Verstappen crasht

Max Verstappen hat den ersten Matchball. Sollte der Niederländer den Grand Prix von Saudi-Arabien (18.30 MEZ/live ServusTV, Sky) gewinnen und Lewis Hamilton maximal Siebenter werden, ist der Red-Bull-Pilot erstmals Weltmeister.

Doch im Qualifying am Samstag war Verstappen vielleicht etwas übermotiviert. In der letzten Runde auf dem Weg zur Poleposition verlor er die Kontrolle über seinen Red Bull und krachte in die Leitplanken. Unverletzt stieg er aus seinem Auto aus, doch die Chance auf die erste Startreihe war dahin.