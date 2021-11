Das war das letzte Rennen von MotoGP-Superstar Valentino Rossi

76.000 Zuschauer füllten die Ränge an der Strecke, sehr viele davon in Rossi-Gelb gewandet. Auch die TV-Kameras schwenkten immer wieder auf Rossi, der von Rang zehn gestartet im Mittelfeld ein unauffälliges Rennen fuhr. Rund 46.000 Kilometer hat Rossi in seiner Karriere zurückgelegt, 107 waren es noch in Valencia. Um exakt 14.42 Uhr war es so weit. Rossi passierte die schwarz-weiß-karierte Flagge als Zehnter.