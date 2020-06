Österreicher begrüßen Formel 1-Rückkehr

Auch 2014 wird es am Red Bull Ring mangels heimischem Piloten keinen Heimsieg geben. Dennoch gerät Berger knapp einen Monat vor der Rückkehr der Motorsport-Königsklasse nach Österreich schnell und leicht ins Schwärmen, denkt er an vergangene Heimspiele.

Vor allem, wenn es um den ursprünglichen "Österreichring" geht. "Ich habe es geliebt, dort zu fahren. Die alte Strecke war ein Klassiker. Die schnellen Kurven waren besondere Herausforderungen. Es gab keine Auslaufzonen, aber hohe Geschwindigkeit - da hat das Herz immer höhergeschlagen wenn es geheißen hat, wir fahren nach Zeltweg."

Denn, so Berger: "Es ist eine richtig tolle Gegend für den Formel-1-Tross. Es ist ein traumhafter Platz, eine der schönsten Gegenden, die man in Österreich hat, das sieht auch die Formel-1-Gemeinde so." Der Tiroler ist sich sicher: "Die freuen sich schon wieder riesig darauf. Einige erinnern sich noch, als sie zwischen Wörthersee und Strecke mit dem Hubschrauber hin und her geflogen sind."

Neue Strecke

Einzig die neue und kürzere Strecke, auf der ab 1997 bis 2003 und nun auch von 2014 an wieder gefahren wird, hat es Berger nie besonders angetan. "Ich bin ein Fan des alten Layouts. Das war meine Welt, auf der Strecke bin ich groß geworden", denkt er seufzend zurück. "Da hat man 'Big Balls' gebraucht, das war ein Ritt auf der Kanonenkugel. Da war man mit einem Fuß im Grab."

Natürlich solle letzteres im modernen Rennsport keinen Platz mehr finden. Die neue Strecke sei okay, "aber ich sage nicht wow. Es ist ein sehr sicherer Kurs, verkürzt, was ich schade finde, aber verstehe", so Berger über den ehemaligen A1- und nun Red-Bull-Ring. "Der Kurs ist sehr gut, sehr sicher, sehr schön, aber nicht so spektakulär wie die ehemalige Strecke."

Bald schon bekommt Berger - wenn sein verletzter Arm mitspielt - Gelegenheit, in einem alten Turbo-Ferrari aus 1987 wieder dort zu fahren. Alle lebenden Formel-1-Österreicher sollen am 22. Juni in den Formel-1-Boliden von damals antreten.