Noch 306 Kilometer bis zum Hattrick

Zielstrebig schritt Sebastian Vettel in das Büro der Red-Bull-Ingenieure. Es war Sonntagnachmittag in Austin, der Große Preis der USA war gerade einmal eine halbe Stunde vorüber. Der deutsche Formel-1-Fahrer war gerade Zweiter geworden, er schwitzte, sein blauer Rennanzug stank nach Champagner, doch Vettel hatte in diesem Moment nur eines im Sinn: die Datenanalyse.

Es war nicht der Weg eines Siegers, es war der Weg eines Champions.

305,909 Kilometer, also ziemlich genau die Entfernung von Wien nach Salzburg, trennen den 25-Jährigen beim Großen Preis von Brasilien am Sonntag noch von der Weltmeisterschaft.