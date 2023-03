Neues in der Formel 1: Kommt schon bald ein zweites Qualifying?

Beim Großen Preis von Australien (Sonntag, 7 Uhr/live ServusTV, Sky) ist noch alles beim Alten. Doch schon in vier Wochen in Baku könnte der Ablauf eines Rennwochenendes komplett umgekrempelt werden.

Wie Geschäftsführer Stefano Domenicali am Freitag in einem Interview mit dem TV-Sender Sky bestätigte, wird derzeit über die Einführung eines zweiten Qualifyings an jenen Wochenenden nachgedacht, an denen auch Sprintrennen stattfinden.