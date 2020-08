Neue Teile für Vettels langsamen Ferrari

Zehn Punkte, viele Eigenfehler, und jede Menge Kritik - das ist die ernüchternde und enttäuschende Zwischenbilanz von Sebastian Vettel in dieser Formel-1-Saison. Der vierfache Weltmeister fährt mit seinem Ferrari der Konkurrenz hinterher und kennt das Siegerpodest nur mehr vom Hörensagen.

Im nächsten Rennen, dem Großen Preis von Spanien, wird Vettel mit einem modifizierten Boliden an den Start gehen. Der Deutsche erhält von seinem Team ein neues Chassis, wie Chefingenieur Simone Resta erklärte. In der Analyse nach dem Rennen in Silverstone sei ihnen ein kleiner Fehler aufgefallen, so Resta.