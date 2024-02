Die Kandidaten für die Nachfolge für Lewis Hamilton bei Mercedes

Carlos Sainz (29): Der Spanier wäre frei ab 2025. Ob Carlos Sainz aber der Richtige für Mercedes ist? In bisher drei Jahren bei Ferrari an der Seite von Charles Leclerc lieferte er immerhin das eine oder andere Highlight, zum Beispiel bei seinem Sieg in Singapur. Der frühere Mercedes-Zögling Esteban Ocon (27) von Alpine ist ein anderer möglicher Kandidat. Teamchef Toto Wolff sah einst in dem Franzosen einen „Superstar der Zukunft“.

Sebastian Vettel (36): Der viermalige Weltmeister hatte Ende 2022 genug. Vettel freute sich nach zwei enttäuschenden Jahren mit Aston Martin, mehr Zeit für die Familie und eigene Pläne zu haben, ganz ohne das streng durchgetaktete Formel-1-Leben. Mercedes könnte für den Privatier aber reizvoll sein. Vettels Idol Michael Schumacher hatte von 2010 bis 2012 auch eine Rückkehr in die Formel 1 beim Werksteam gegeben. „So etwas kann man nie ausschließen, aber irgendwann ist die Zeit vorbei“, meinte Vettel im vergangenen Jahr zu einem Comeback.