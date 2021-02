Nach Horror-Crash in Spa: Correa kehrt in den Motorsport zurück

Der im Sommer 2019 in Spa-Francorchamps in den tödlichen Unfall von Anthoine Hubert verwickelte Juan Manuel Correa kehrt in den Motorsport zurück. Der 21-Jährige fährt in diesem Jahr in der Nachwuchsrennserie Formel 3 für das Team ART Grand Prix, wie der Rennstall am Montag mitteilte.