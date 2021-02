Nach Horror-Crash: Grosjean denkt wieder an die Formel 1

Dass Romain Grosjean seinen Unfall in Bahrain überlebt hat, grenzte an ein Wunder. Der Franzose war am 29. November 2020 mit circa 220 km/h in die Leitplanken gekracht. Die Tanks seines Autos waren unmittelbar nach dem Start noch voll, der Haas-Bolide ging in Flammen auf. Grosjean saß 26 Sekunden in dem brennenden Wrack bis er sich selbst befreien konnte. In einem Interview danach sagte er, dass er dem Tod ins Auge gesehen hatte. Doch Grosjean kam mit Verbrennungen davon.