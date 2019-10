Nach dem Ferrari-Desaster: Fatale Funksprüche der Formel 1

Mamma mia! Was für eine Tragödie! Und wo sonst könnte die besser inszeniert werden als in Italien, bei Ferrari? Der berühmteste und erfolgreichste Rennstall hat natürlich auch die Gabe, am schönsten zu scheitern. Wie am Sonntag in Sotschi.

Mit überlegenen Autos gab es statt des angepeilten Doppelsieges nur Rang drei von Charles Leclerc, einen Ausfall von Sebastian Vettel und jede Menge giftige Worte und böses Blut nach einem missratenen Stallorder-Versuch.