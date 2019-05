Motorsport-Talent gewinnt nach Beinamputation erstes Rennen

Seit Sonntag ist Billy Monger wieder ein Rennsieger. Der mittlerweile 20-Jährige gewann im Euroformula Open, der Nachfolgeserie der Formel-3-EM, das zweite Rennen im französischen Pau. In einem chaotischen Rennen bei nassen Bedingungen zeigte Monger nicht nur fahrerische Klasse, sondern auch taktisches Gefühl, indem er rechtzeitig auf Regenreifen wechselte.

Ein Österreicher im Spitzenfeld

Der Österreicher Lukas Dunner, der am ersten Rennwochenende in Le Castellet zwei Mal Dritter wurde, belegte am Sonntag Rang vier. In der Gesamtwertung liegt der 17-jährige Niederösterreicher im Spitzenfeld.