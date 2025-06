Motorsport: Wurz fuhr im Heimrennen in Spielberg auf Platz 7

Charlie Wurz feierte beim Formel-3-Heimrennen in Spielberg mit dem siebenten Platz ein Erfolgserlebnis. Einen Tag nach dem unverschuldeten Ausfall im Sprint auf Podestkurs liegend gelangen Österreichs Motorsport-Hoffnung vom Trident-Team im Hauptrennen am Sonntag von Startplatz zehn aus mehrere Überholmanöver. Einen souveränen Start-Ziel-Sieg feierte der bulgarische Red-Bull-Junior Nikola Tsolov. In der Gesamtwertung der Nachwuchsserie kletterte Wurz auf Rang 15.