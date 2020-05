Formel 1 und Indy 500 im Vergleich

Privilegiert und talentiert sind freilich auch die Teilnehmer am Indy 500. Obwohl so manchem Benzinbruder aus Europa das Meilen-Sammeln in den Vereinigten Staaten nicht unter die Haut gehen mag. Aussagekräftige Vergleiche können nur die wenigsten anstellen, in den Siegerlisten finden sich nur wenige Übereinstimmungen. Der letzte gemeinsame Nenner heißt Juan Pablo Montoya: Der Kolumbianer gewann im Jahr 2000 als Debütant das 500-Meilen-Rennen, wechselte im Jahr darauf in die Formel 1 und feierte einen seiner sieben Grand-Prix-Siege im Fürstentum.

"Viele Europäer denken, dass Rennfahren im Oval nur bedeutet, im Kreis zu fahren. Aber sie sagen das nur, weil sie keine Ahnung haben", betont Montoya, der mittlerweile wieder im IndyCar auf das Gaspedal steigt und am Sonntag mit bereits 39 Jahren wieder zu den Mitfavoriten auf den Sieg zählt.

In den Anfangsjahren der Formel 1 war das 500-Meilen-Spektakel noch Teil der Formel-1-WM, nach dem Ende dieser Partnerschaft waren nur noch wenige zweigleisig unterwegs. "Ich glaube, der Sicherheitsaspekt schreckt die meisten derzeitigen Formel-1-Fahrer ab", sagt Johnny Herbert. Der Brite gewann in seiner Karriere drei Formel-1-Rennen sowie den 24-Stunden-Klassiker von Le Mans, bei seinem einzigen Versuch in Indianapolis scheiterte er in der Qualifikation – er sagt: "In Indianapolis gibt es keine kleinen Unfälle, wenn etwas schiefläuft. Der Einzige in der Formel 1, der diese Enge wirklich liebt und der die ganz großen Auslaufzonen hasst, weil sie Fahrfehler verzeihen, ist Lewis Hamilton." Der 29-jährige Engländer ist derzeit der schnellste Mann der Formel 1. Auf der schnellsten Rennstrecke der Formel 1, in Monza, fuhr er 2014 durchschnittlich 238 km/h schnell.

In Indianapolis wäre er damit disqualifiziert worden: zu langsam!