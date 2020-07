Formel 1 feiert sensationelle Rückkehr an Senna-Unglücksort

Vor allem mit dem Nürburgring und Imola kehren Klassiker in den Rennsportkalender zurück. Auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Oberitalien fanden bis zum Jahr 2006 unter dem Namen Großer Preis von San Marino 26 Formel-1-Rennen statt.

Bis heute steht die Rennstrecke für eines der dunkelsten Kapitel in der Motorsportgeschichte. Am 30. April 1994 verunglückte der Salzburger Roland Ratzenberger im Training tödlich, einen Tag später im Rennen raste der brasilianische Superstar Ayrton Senna in seinem Williams in den Tod. Der dreifache Weltmeister schlug in der Tamburello-Kurve mit mehr als 300 km/h in die Begrenzungsmauer. Trümmer der Vorderradaufhängung durchschlugen dabei das Visier des Helmes.