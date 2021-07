Formel-1-Comeback in Mexiko fix

Mexikos Formel-1-Comeback nach 23 Jahren ist endgültig perfekt. In der kommenden Saison werde zum ersten Mal seit 1992 wieder ein Grand Prix in der Hauptstadt Mexiko-Stadt ausgetragen, gab Bürgermeister Miguel Angel Mancera am Mittwoch bekannt. Die Betreiber des "Autódromo Hermanos Roderiguez" schlossen demnach mit Chefvermarkter Bernie Ecclestone einen Vertrag bis 2019.

Eigentlich stand das Mexiko-Rennen bereits für diese Saison im vorläufigen Rennkalender, wurde dann aber wieder gestrichen. Der Umbau der Strecke im Osten von Mexiko-Stadt war nicht rechtzeitig abgeschlossen worden. Nun sollen alle Probleme mit der Sanierung und der Finanzierung des Projekts gelöst sein. "Wir haben die Hürden überwunden", sagte Ecclestone dem Magazin Forbes. Mexiko besitzt zudem eine Option auf eine Verlängerung des Kontrakts um weitere fünf Jahre.

Zuletzt hatte der Formel-1-Zirkus 1992 in Mexiko Station gemacht. Damals gewann der Brite Nigel Mansell. Zwischen 1963 und 1970 sowie zwischen 1986 und 1992 fanden in Mexiko 15 Formel-1-Rennen statt.