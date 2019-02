Ferdinand Habsburg steigt in die DTM auf

Ferdinand Habsburg macht den nächsten Schritt in seiner Motorsport-Karriere. Der 21-jährige Österreicher wird in diesem Jahr in der DTM fahren. Am Dienstag wurde bekannt, dass Habsburg sich dem Schweizer Team Aston Martin Vantage anschließen wird, das heuer erstmals in der deutschen Rennserie an den Start gehen wird.

Der Salzburger wird bei Aston Martin Markenkollege von Paul di Resta und Rookie Jake Dennis. " Ferdinand ist ein kommendes Talent, das sehr gut in unser junges Team passt” sagt R-Motorsport-Teamchef Florian Kamelger. "Seine guten Ergebnisse in der Formel 3 zeigen, dass er das Talent besitzt, auch in der hochkompetitiven DTM vorne mitmischen zu können".