Motorsport: Das unglaubliche Comeback von Billy Monger

In den sozialen Medien lässt Monger seine Fans an jedem Schritt teilhaben. Und die Unterstützung bleibt gewaltig. Nach dem ersten Test wird klar - Monger meint es ernst mit der Rückkehr in den Motorsport. Das Carlin-Team, für das mit Ferdinand Habsburg ein Österreicher in der Formel-3-EM an den Start geht, unterstützt Monger auf dem Weg zurück ins Cockpit.

Der Weg dorthin ist ein langer - denn die FIA-Regularien machen einen Einsatz im Formel-Wagen für körperlich behinderte Piloten eigentlich unmöglich. Zu groß sind die Bedenken, dass sich ein beinamputierter Fahrer, beispielsweise bei einem Feuerunfall, nicht rechtzeitig selbst aus dem Fahrzeug befreien kann.

Traum-Comeback

Monger kämpft, nicht nur in der Reha-Therapie, sondern auch mit dem Weltverband. Und die FIA zeigt sich einsichtig. Das Reglement wird gelockert, die Türe für den 18-Jährigen zu einem Comeback im Formelsport ist aufgestoßen.