Ab 2019 eigene Formel-Rennserie nur für Frauen

Geteilte Meinungen

Fernziel sei, Frauen zurück in die Formel 1 zu bringen, hieß es bei der Präsentation. Abgesehen von Urgestein Maria Teresa de Filippis Ende der 1950er-Jahre hat es in der Königsklasse nur ganz selten weibliche Beteiligungen gegeben. Lella Lombardi bestritt zwischen 1974 und 1976 zwölf Rennen und schaffte 1975 beim abgebrochenen Rennen in Spanien sogar einen halben WM-Punkt. 1992 versuchte es Giovanna Amati in der Königsklasse, scheiterte aber in der Qualifikation.

Zuletzt hatte Susie Wolff als Test- und Entwicklungsfahrerin bei Williams 2014 und 2015 einige freie Trainings bestritten. "Ich bin mir sicher, dass eine Frau auf diesem Level bestehen kann", hatte die mittlerweile zurückgetretene Ehefrau von Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff damals gemeint.

Das Thema einer eigenen Frauen-Rennserie teilt freilich die Meinungen. Denn Top-Pilotinnen wünschen sich eher mehr direkte Konkurrenz mit den Männern. Die Spanierin Carmen Jorda hatte am Jahresbeginn bei ihren Geschlechtsgenossinnen mit der Aussage für Ärger gesorgt, Frauen sollten sich eher in der leichteren Formel E als in der Formel 1 versuchen.