Motorrad-Champ Bagnaia sicherte sich in Mugello MotoGP-Sprint

Ducati-Pilot Francesco Bagnaia hat am Samstag in Mugello beim Motorrad-Grand-Prix von Italien den Sprint der MotoGP-Klasse gewonnen. Der Lokalmatador verkürzte damit den WM-Abstand zu Leader Jorge Martin auf 27 Punkte, der Spanier beendete das Kurzrennen per Sturz. Zweiter wurde der vielfache Ex-Weltmeister Marc Marquez auf einer weiteren Ducati, Pedro Acosta aus dem KTM-Satellitenteam Tech3 erbte Rang drei. Der 20-Jährige war davor zum KTM-Werksfahrer (ab 2025) geworden.