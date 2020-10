Motorrad: Vorerst kein Ersatz für Valentino Rossi

Valentino Rossi befindet sich zu Hause in Tavullia in Isolation. Am Freitag war der 41-jährige Superstar der Motorrad-Szene positiv auf Covid-19 getestet worden, bei diesem Rennwochenende in Aragon (Spanien) wird er ebenso fehlen wie beim zweiten Rennen am folgenden Sonntag auf der selben Strecke.

Das Yamaha-Werksteam wird in Aragon nur mit einem Fahrer an den Start gehen: Maverick Viñales. Doch auch kommende Woche (23. bis 25. Oktober) wird Rossi vermutlich nicht ersetzt werden. "Wir haben noch ein paar Tage Zeit, bevor wir eine Entscheidung treffen", sagt Yamaha-Teammanager Massimo Meregalli auf DAZN und lässt durchblicken, dass ein Ersatzfahrer eher nicht nominiert wird.