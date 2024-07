MotoGP-Drama: Im Kiesbett liegt es sich nicht gut – Martin warf Sieg weg

Es war angerichtet für einen ungefährdeten Sieg. Eigentlich. Jorge Martin, der WM-Führende, lag beim GP von Deutschland am Sachsenring in Front vor seinem ersten Verfolger Francesco Bagnaia. Das Ducati-Duo trennten 0, 7 Sekunden, Martin sah also wie der sichere Sieger aus. Doch dann rutschte der Spanier über sein Vorderrad aus und legte sein Motorrad ins Kiesbett. Der aufgeweckte Bagnaia sagte „Grazie“ und schnappte sich den Sieg.