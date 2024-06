Der Motorrad-Weltmeister macht das WM-Duell spannend

Der Titelkampf gewinnt immer mehr an Spannung. Francesco Bagnaia, der regierende Weltmeister der MotoGP, schlüpfte bisher im Gesamtklassement in die Rolle des Herausforderers, jagt er doch Jorge Martin. Mit dem Sieg in Assen vor eben jenem Martin verkürzte er den Rückstand in der WM auf zehn Punkte. „Ich habe es sehr genossen, heute war einfach alles perfekt“, freut sich der Italiener über seinen 23. Sieg in der Königsklasse, den dritten Erfolg in Folge in dieser Saison, sein dritter Sieg auch in Assen.