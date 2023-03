KTM zurückhaltend: "Vom WM-Titel zu reden ist größenwahnsinnig"

„Wir sind nicht happy und nicht da, wo wir sein wollen“, sagte Francesco Guidotti, Teammanager des Red Bull KTM-Teams, nach den Wintertests in Sepang und Portimao. Am Ende der Vorsaison stand KTM am zweiten Platz der Team-Wertung, der Südafrikaner Brad Binder wurde WM-Sechster. Dieses Jahr soll in 21 Rennen noch einmal ein Sprung nach vorne gelingen, auch wenn die Saisonvorbereitung nicht ideal verlief. "In Portimao haben wir gestrauchelt. Das ändert aber nichts an unserem Masterplan", betonte KTM-Motorsportchef Pit Beirer.

Das Team habe im Winter "definitiv große Fortschritte" gemacht, Leistung gefunden und fühle sich deshalb „sehr gut“ vorbereitet für die neue Saison. Die Dominanz von Ducati mit sieben Fahrern in den Top acht war bei den Tests aber allgegenwärtig. "Das ist eine brutale Macht, die sie momentan an den Tag legen. Sie haben ein paar geniale Fahrer und ein sehr starkes Bike. Hier ist leider ein bisschen Demut angesagt um diese Jahreszeit", sagte Beirer. Jetzt vom WM-Titel zu reden, wäre "fast ein bisschen größenwahnsinnig".