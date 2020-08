Motorrad: In Spielberg gab es wieder einen Sturz

Nach dem denkwürdigen 16. August hat es auch am zweiten Renn-Wochenende der Motorrad-WM in Österreich Stürze gegeben. So blieb am Samstag im Training der Moto2 erneut das Bike eines gestürzten Fahrers hinter der Kuppe nach Kurve eins auf der Strecke liegen. Diesmal kamen aber alle Piloten schadlos vorbei. Sam Lowes stürzte nach einem Highsider in Kurve 3 und verletzte sich leicht an der Schulter.